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НКРЕКП спростувала інформацію
щодо можливого зростання...

НКРЕКП спростувала інформацію щодо можливого зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:25

НКРЕКП спростувала інформацію щодо можливого зростання...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП спростувала заяву щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу.

Дивися повний текст НКРЕКП спростувала інформацію щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 22:25

Дыма без огня не бывает.Это уже накатанная схема,когда запускается информация и отслеживается реакция общества на неё.А реакция уже пошла.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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