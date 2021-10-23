НКРЕКП спростувала заяву щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу.
Дивися повний текст НКРЕКП спростувала інформацію щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 22:25
НКРЕКП спростувала інформацію щодо можливого зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП спростувала інформацію щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.
Додано: Вів 26 жов, 2021 22:25
Дыма без огня не бывает.Это уже накатанная схема,когда запускается информация и отслеживается реакция общества на неё.А реакция уже пошла.
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