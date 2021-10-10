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Власники авто на еврономерах сплатили до бюджету вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 05:29
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 25 жовтня майже 60 тис. автомобілів на іноземній реєстрації пройшли спрощене митне оформлення та оподаткування.
Дивися повний текст Власники авто на еврономерах сплатили до бюджету вже понад 2 млрд грн
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Додано: Сер 27 жов, 2021 05:29
А сколько официально ввезенные-100-200 млрд
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grig90vic
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