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Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що державне регулювання цін на товари істотної соціальної значущості — поширена практика в багатьох країнах світу.
Дивися повний текст Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари — поширена практика в багатьох країнах світу
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:23
И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)
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sena_2008atp
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:29
sena_2008atp написав:
И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)
Это когда это подсолнечный сок успел попасть в группу "товари істотної соціальної значущості"???
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_hunter
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:40
_hunter написав: sena_2008atp написав:
И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)
Это когда это подсолнечный сок успел попасть в группу "товари істотної соціальної значущості"???
Ну, не всі ж судді, і на з.п., і на хабарях!
Комусь може і не сік не вистарчає...
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change_pm
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:01
І в якій розвиненій країні на що регулюється ціна? І як це забезпечується?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:09
change_pm написав: _hunter написав: sena_2008atp написав:
И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)
Это когда это подсолнечный сок успел попасть в группу "товари істотної соціальної значущості"???
Ну, не всі ж судді, і на з.п., і на хабарях!
Комусь може і не сік не вистарчає...
Гы-гы, шутканул так шутканул -- Петросяныч одобряэ!
А по-делу есть что сказать?
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_hunter
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