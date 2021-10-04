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Шмигаль: держрегулювання цін
на соціально значущі товари...

Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:23

Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що державне регулювання цін на товари істотної соціальної значущості — поширена практика в багатьох країнах світу.

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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:23

И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:29

  sena_2008atp написав:И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)

Это когда это подсолнечный сок успел попасть в группу "товари істотної соціальної значущості"???
_hunter
 
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  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)

Это когда это подсолнечный сок успел попасть в группу "товари істотної соціальної значущості"???

Ну, не всі ж судді, і на з.п., і на хабарях!

Комусь може і не сік не вистарчає...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:01

І в якій розвиненій країні на що регулюється ціна? І як це забезпечується?
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  change_pm написав:
  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)

Это когда это подсолнечный сок успел попасть в группу "товари істотної соціальної значущості"???

Ну, не всі ж судді, і на з.п., і на хабарях!

Комусь може і не сік не вистарчає...

Гы-гы, шутканул так шутканул -- Петросяныч одобряэ!
А по-делу есть что сказать? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:19

_hunter
Подсолнечное масло стало социальным продуктом с тех пор,как ввели само определение "социальные продукты".Список утверждён указом от 13.06.2002г.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:07

  sena_2008atp написав:_hunter
Подсолнечное масло стало социальным продуктом с тех пор,как ввели само определение "социальные продукты".Список утверждён указом от 13.06.2002г.

Вы с коровьим не путаете, часом?..
В перечень товаров, на которые будут регулировать цены, вошли: гречка, сахар, мука пшеничная, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5%, минеральная вода без газа, медицинские маски и перчатки.

https://hromadske.ua/ru/posts/pravitels ... -karantina
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:12

Вот тут весь список:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341 ... D0%BF#Text
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:16

  EKO написав:Вот тут весь список:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341 ... D0%BF#Text

Ну да -- ровно тот же список, что я давал:
Крупа гречана
Цукор-пісок
Борошно пшеничне вищого сорту
Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту)
Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
Хліб житньо-пшеничний
Яйця курячі категорії С1
Птиця (тушка куряча)
Вода мінеральна негазована
Масло вершкове жирністю 72,5 відсотка
Природний газ
Електрична енергія
Бензин марки А-92
Бензин марки А-95
Дизельне пальне

-- никакого подсолнухова сока...
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