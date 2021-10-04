Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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sena_2008atp написав:_hunter Подсолнечное масло стало социальным продуктом с тех пор,как ввели само определение "социальные продукты".Список утверждён указом от 13.06.2002г.
Вы с коровьим не путаете, часом?..
В перечень товаров, на которые будут регулировать цены, вошли: гречка, сахар, мука пшеничная, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5%, минеральная вода без газа, медицинские маски и перчатки.
Крупа гречана Цукор-пісок Борошно пшеничне вищого сорту Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці) Хліб житньо-пшеничний Яйця курячі категорії С1 Птиця (тушка куряча) Вода мінеральна негазована Масло вершкове жирністю 72,5 відсотка Природний газ Електрична енергія Бензин марки А-92 Бензин марки А-95 Дизельне пальне