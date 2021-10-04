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Шмигаль: держрегулювання цін
на соціально значущі товари...

Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:15

_hunter
Список социально значимых товаров не менялся, начиная с 2002г., именно тогда Кабинет Министров Украины принял постановление от 13.06.2002 № 803,
Источник: https://trademaster.ua/articles/671
Пункт 15 постановления -подсолнечное масло рафинированное,фасованое.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:39

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803 ... D0%BF#Text

ПЕРЕЛІК
соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів

Продукти харчування

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Хліб з борошна пшеничного вищого сорту
  • Хліб з борошна пшеничного I сорту
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту)
  • Крупи гречані
  • Рис
  • Яловичина I категорії
  • Свинина*
  • Сало*
  • Птиця
  • Ковбаса варена I сорту
  • Молоко жирністю 2,5 відсотка
  • Сметана жирністю 20 відсотків
  • Сир м'який
  • Масло
  • Яйця курячі
  • Цукор-пісок
  • Олія соняшникова
  • Картопля
  • Сіль

Окремі види продуктів перероблення нафти

  • Дизельне паливо
  • Бензин марки А-95
  • газ скраплений (пропан-бутан), що реалізується через мережу автозаправних станцій


Товари та послуги, які реалізуються за регульованими цінами і тарифами

  • Електрична енергія
  • Газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб
  • Тверде паливо, що відпускається населенню для побутових потреб
  • Послуги міського пасажирського транспорту
  • Житлово-комунальні послуги з тепло-, водопостачання, водовідведення, користування житлом (квартирна плата) та утримання житла
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