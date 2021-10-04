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Шмигаль: держрегулювання цін
на соціально значущі товари...

Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:15

_hunter
Список социально значимых товаров не менялся, начиная с 2002г., именно тогда Кабинет Министров Украины принял постановление от 13.06.2002 № 803,
Источник: https://trademaster.ua/articles/671
Пункт 15 постановления -подсолнечное масло рафинированное,фасованое.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:39

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803 ... D0%BF#Text

ПЕРЕЛІК
соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів

Продукти харчування

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Хліб з борошна пшеничного вищого сорту
  • Хліб з борошна пшеничного I сорту
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту)
  • Крупи гречані
  • Рис
  • Яловичина I категорії
  • Свинина*
  • Сало*
  • Птиця
  • Ковбаса варена I сорту
  • Молоко жирністю 2,5 відсотка
  • Сметана жирністю 20 відсотків
  • Сир м'який
  • Масло
  • Яйця курячі
  • Цукор-пісок
  • Олія соняшникова
  • Картопля
  • Сіль

Окремі види продуктів перероблення нафти

  • Дизельне паливо
  • Бензин марки А-95
  • газ скраплений (пропан-бутан), що реалізується через мережу автозаправних станцій


Товари та послуги, які реалізуються за регульованими цінами і тарифами

  • Електрична енергія
  • Газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб
  • Тверде паливо, що відпускається населенню для побутових потреб
  • Послуги міського пасажирського транспорту
  • Житлово-комунальні послуги з тепло-, водопостачання, водовідведення, користування житлом (квартирна плата) та утримання житла
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:17

  sena_2008atp написав:_hunter
Список социально значимых товаров не менялся, начиная с 2002г., именно тогда Кабинет Министров Украины принял постановление от 13.06.2002 № 803,
Источник: https://trademaster.ua/articles/671
Пункт 15 постановления -подсолнечное масло рафинированное,фасованое.

Какое "не менялся" -- вон, на предыдущей странице ссылку на официальный сайт давали (а не непонятный trademaster):
  EKO написав:Вот тут весь список:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341 ... D0%BF#Text
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:22

  Цитрин написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2002-%D0%BF#Text

ПЕРЕЛІК
соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів

Продукти харчування

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Хліб з борошна пшеничного вищого сорту
  • Хліб з борошна пшеничного I сорту
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту)
  • Крупи гречані
  • Рис
  • Яловичина I категорії
  • Свинина*
  • Сало*
  • Птиця
  • Ковбаса варена I сорту
  • Молоко жирністю 2,5 відсотка
  • Сметана жирністю 20 відсотків
  • Сир м'який
  • Масло
  • Яйця курячі
  • Цукор-пісок
  • Олія соняшникова
  • Картопля
  • Сіль

Окремі види продуктів перероблення нафти
...


Ох насмешил так насмешил... Теперь многое об амвросии становится понятно :lol:
Там наверху выбор ревизии есть -- выбирать нужно, если что, последнюю актуальную версию :lol:
Подчеркнул красным на всякий случай
Зображення
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:31

  0mage0 написав:І в якій розвиненій країні на що регулюється ціна? І як це забезпечується?

Не фантазуйте. Шмигаль про розвинені не говорив... А ось в КНДР, Венесуелі, Білорусії дуже навіть регулюють)))
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:24

  _hunter написав:
Там наверху выбор ревизии есть -- выбирать нужно, если что, последнюю актуальную версию :lol:
Подчеркнул красным на всякий случай
Зображення

А нажать на "птичку", подчеркнутую вами красным, и увидеть, что это и есть
последняя актуальная версия
не сообразили?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:11

  yanyura написав:
  _hunter написав:
Там наверху выбор ревизии есть -- выбирать нужно, если что, последнюю актуальную версию :lol:
Подчеркнул красным на всякий случай
Зображення

А нажать на "птичку", подчеркнутую вами красным, и увидеть, что это и есть
последняя актуальная версия
не сообразили?

Ох незадача -- не на ту постанову смотрел :oops:
Как там выше EKO писал -- постанову давно обновили:
ПЕРЕЛІК
товарів, що мають істотну соціальну значущість

Крупа гречана
Цукор-пісок
Борошно пшеничне вищого сорту
Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту)
Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
Хліб житньо-пшеничний
Яйця курячі категорії С1
Птиця (тушка куряча)
Вода мінеральна негазована
Масло вершкове жирністю 72,5 відсотка
Природний газ
Електрична енергія
Бензин марки А-92
Бензин марки А-95
Дизельне пальне

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341 ... 10514#Text

-- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26

  _hunter написав:...
-- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість" :lol:

И опять ошибка. Ошибка в том, что вы не поняли смысл этих 2-х Постанов (кстати обе действующие и сейчас).

Постанова № 803 2002-го (в редакции от 06.02.2013) называется:
Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку

А Постанова № 341 2020-го (в редакции от 14.05.2021) называется:
Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення


Чем "мониторинг цен" отличается от "стабилизации цен", надеюсь объяснять не надо?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:33

  yanyura написав:
  _hunter написав:...
-- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість" :lol:

И опять ошибка. Ошибка в том, что вы не поняли смысл этих 2-х Постанов (кстати обе действующие и сейчас).

Постанова № 803 2002-го (в редакции от 06.02.2013) называется:
Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку

А Постанова № 341 2020-го (в редакции от 14.05.2021) называется:
Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення


Чем "мониторинг цен" отличается от "стабилизации цен", надеюсь объяснять не надо?

Не надо. Но если у вас есть сильное желание что-то пообъяснять -- объясните чем "соціально значущі товари" отличаются от "товари, що мають істотну соціальну значущість" -- и какое из этих множеств более социально значимо :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:46

Re: Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари

  _hunter написав:чем "соціально значущі товари" отличаются от "товари, що мають істотну соціальну значущість" -- и какое из этих множеств более социально значимо

Это одно и то же, только разными словами.

Действующая Постанова № 803 не противоречит действующей Постанове № 341. Они совершенно о разном. Жаль, что вы это не поняли и продолжаете что-то доказывать.
yanyura
 
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