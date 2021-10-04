Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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_hunter Список социально значимых товаров не менялся, начиная с 2002г., именно тогда Кабинет Министров Украины принял постановление от 13.06.2002 № 803, Источник: https://trademaster.ua/articles/671 Пункт 15 постановления -подсолнечное масло рафинированное,фасованое.
sena_2008atp написав:_hunter Список социально значимых товаров не менялся, начиная с 2002г., именно тогда Кабинет Министров Украины принял постановление от 13.06.2002 № 803, Источник: https://trademaster.ua/articles/671 Пункт 15 постановления -подсолнечное масло рафинированное,фасованое.
Какое "не менялся" -- вон, на предыдущей странице ссылку на официальный сайт давали (а не непонятный trademaster):
_hunter написав: Там наверху выбор ревизии есть -- выбирать нужно, если что, последнюю актуальную версию Подчеркнул красным на всякий случай
А нажать на "птичку", подчеркнутую вами красным, и увидеть, что это и есть
последняя актуальная версия
не сообразили?
Ох незадача -- не на ту постанову смотрел Как там выше EKO писал -- постанову давно обновили:
ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість
Крупа гречана Цукор-пісок Борошно пшеничне вищого сорту Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці) Хліб житньо-пшеничний Яйця курячі категорії С1 Птиця (тушка куряча) Вода мінеральна негазована Масло вершкове жирністю 72,5 відсотка Природний газ Електрична енергія Бензин марки А-92 Бензин марки А-95 Дизельне пальне
_hunter написав:... -- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість"
И опять ошибка. Ошибка в том, что вы не поняли смысл этих 2-х Постанов (кстати обе действующие и сейчас).
Постанова № 803 2002-го (в редакции от 06.02.2013) называется:
Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку
А Постанова № 341 2020-го (в редакции от 14.05.2021) называется:
Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення
Чем "мониторинг цен" отличается от "стабилизации цен", надеюсь объяснять не надо?
Не надо. Но если у вас есть сильное желание что-то пообъяснять -- объясните чем "соціально значущі товари" отличаются от "товари, що мають істотну соціальну значущість" -- и какое из этих множеств более социально значимо