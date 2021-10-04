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Шмигаль: держрегулювання цін
на соціально значущі товари...

Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:52

  yanyura написав:
  _hunter написав:чем "соціально значущі товари" отличаются от "товари, що мають істотну соціальну значущість" -- и какое из этих множеств более социально значимо

Это одно и то же, только разными словами.

Действующая Постанова № 803 не противоречит действующей Постанове № 341. Они совершенно о разном. Жаль, что вы это не поняли и продолжаете что-то доказывать.

Как это может быть "одним и тем же" -- если цены "одного" нужно мониторить, а цены "другого" -- стабилизировать? :lol:

Ну, и чтобы понимать о чем мы тут со вчера спорим -- начните отсюда читать:
  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)

Это когда это подсолнечный сок успел попасть в группу "товари істотної соціальної значущості"???
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:22

Re: Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари

  _hunter написав:Ну, и чтобы понимать о чем мы тут со вчера спорим -- начните отсюда читать:

Я внимательно прочитал всю ветку. sena_2008atp привел Постанову, в которой речь идет не о регулировании цен на социально значимые товары, а лишь об их мониторинге (т.е. о наблюдении, как изменяются цены), Цитрин дал ссылку на оффдокумент. Вы же, не вдумавшись, что эти Постановы говорят о разном, "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую".

И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу "... завжди прав!". Лучше уж промолчите.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:40

  yanyura написав:Я внимательно прочитал всю ветку. sena_2008atp привел Постанову, в которой речь идет не о регулировании цен на социально значимые товары, а лишь об их мониторинге (т.е. о наблюдении, как изменяются цены), Цитрин дал ссылку на оффдокумент. Вы же, не вдумавшись, что эти Постановы говорят о разном, "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую".

И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу "... завжди прав!". Лучше уж промолчите.


>>> sena_2008atp привел Постанову, в которой речь идет не о регулировании цен на социально значимые товары, а лишь об их мониторинге
Ну да: привел не ту постанову, что странно -- так сам он спрашивал о регулировании
  sena_2008atp написав:И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)

(но это вопрос к нему, если что)


>>> "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую"
Где я такое писал?


>>> И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу
В смысле "после постов"? -- после первого же написал:
  _hunter написав:Ох незадача -- не на ту постанову смотрел :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:56

Re: Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари

  _hunter написав:>>> "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую"
Где я такое писал?


Ох незадача -- не на ту постанову смотрел :oops:
Как там выше EKO писал -- постанову давно обновили:
...
-- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість" :lol:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:21

  yanyura написав:
  _hunter написав:>>> "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую"
Где я такое писал?


Ох незадача -- не на ту постанову смотрел :oops:
Как там выше EKO писал -- постанову давно обновили:
...
-- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість" :lol:

Т.е. теперь вам нужно объяснить разницу между м̶о̶н̶и̶т̶о̶р̶и̶н̶г̶о̶м̶ ̶и̶ ̶с̶т̶а̶б̶и̶л̶и̶з̶а̶ц̶и̶й̶ ой -- отменой и заменой? :lol:
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