Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...

Додано: Чет 28 жов, 2021 14:40

yanyura написав: Я внимательно прочитал всю ветку. sena_2008atp привел Постанову, в которой речь идет не о регулировании цен на социально значимые товары, а лишь об их мониторинге (т.е. о наблюдении, как изменяются цены), Цитрин дал ссылку на оффдокумент. Вы же, не вдумавшись, что эти Постановы говорят о разном, "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую".



И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу "... завжди прав!". Лучше уж промолчите. Я внимательно прочитал всю ветку.привел Постанову, в которой речь идетна социально значимые товары,(т.е. о наблюдении, как изменяются цены),дал ссылку на оффдокумент. Вы же, не вдумавшись, что, "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую".И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу "... завжди прав!". Лучше уж промолчите.

sena_2008atp написав: И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника) И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)

_hunter написав: Ох незадача -- не на ту постанову смотрел

Ох незадача -- не на ту постанову смотрел

>>>привел Постанову, в которой речь идетна социально значимые товары,Ну да: привел не ту постанову, что странно -- так сам он спрашивал о регулировании(но это вопрос к нему, если что)>>> "ринулись в бой" доказывать, что более "новая"Где я такое писал?>>> И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципуВ смысле "после постов"? -- после первого же написал: