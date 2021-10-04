Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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_hunter написав:Ну, и чтобы понимать о чем мы тут со вчера спорим -- начните отсюда читать:
Я внимательно прочитал всю ветку. sena_2008atp привел Постанову, в которой речь идет не о регулировании цен на социально значимые товары, а лишь об их мониторинге (т.е. о наблюдении, как изменяются цены), Цитрин дал ссылку на оффдокумент. Вы же, не вдумавшись, что эти Постановы говорят о разном, "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую".
И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу "... завжди прав!". Лучше уж промолчите.
yanyura написав:Я внимательно прочитал всю ветку. sena_2008atp привел Постанову, в которой речь идет не о регулировании цен на социально значимые товары, а лишь об их мониторинге (т.е. о наблюдении, как изменяются цены), Цитрин дал ссылку на оффдокумент. Вы же, не вдумавшись, что эти Постановы говорят о разном, "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую".
И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу "... завжди прав!". Лучше уж промолчите.
>>> sena_2008atp привел Постанову, в которой речь идет не о регулировании цен на социально значимые товары, а лишь об их мониторинге Ну да: привел не ту постанову, что странно -- так сам он спрашивал о регулировании
sena_2008atp написав:И как регулируется спекулятивная цена на подсолнечное масло?(это при "рекордном" урожае подсолнечника)
(но это вопрос к нему, если что)
>>> "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую" Где я такое писал?
>>> И сейчас, после моих постов об их различии в действиях, вы пытаетесь что-то доказать по принципу В смысле "после постов"? -- после первого же написал:
_hunter написав:Ох незадача -- не на ту постанову смотрел
_hunter написав:>>> "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую" Где я такое писал?
Ох незадача -- не на ту постанову смотрел Как там выше EKO писал -- постанову давно обновили: ... -- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість"
_hunter написав:>>> "ринулись в бой" доказывать, что более "новая" Постанова отменяет более "старую" Где я такое писал?
Ох незадача -- не на ту постанову смотрел Как там выше EKO писал -- постанову давно обновили: ... -- на замену "ПЕРЕЛІКу соціально значущих товарів" пришел "ПЕРЕЛІК товарів, що мають істотну соціальну значущість"
Т.е. теперь вам нужно объяснить разницу между м̶о̶н̶и̶т̶о̶р̶и̶н̶г̶о̶м̶ ̶и̶ ̶с̶т̶а̶б̶и̶л̶и̶з̶а̶ц̶и̶й̶ ой -- отменой и заменой?
_hunter написав:Т.е. теперь вам нужно объяснить разницу между м̶о̶н̶и̶т̶о̶р̶и̶н̶г̶о̶м̶ ̶и̶ ̶с̶т̶а̶б̶и̶л̶и̶з̶а̶ц̶и̶й̶ ой -- отменой и заменой?
В чем разница между
новая Постанова отменяет более старую
и
новая Постанова заменяет более старую
P.S. О "стабилизации" я ничего не писал. Вы явно меня с кем-то перепутали.
Разница между -- в том, что "Постанова отменяет более старую [постанову] (добавлено редактором)", а я все время говорил _только_ о списке значимых социально (или социально значимых товаров (кроме постов, в которых пытались найти определение этому понятию (не хочу еще дальше эти бессмысленные детали уточнять)).
>>> О "стабилизации" я ничего не писал. Вы явно меня с кем-то перепутали. Ну, ок -- может и перепутал. Хотя имена подозрительно похожи
yanyura написав:Чем "мониторинг цен" отличается от "стабилизации цен", надеюсь объяснять не надо?