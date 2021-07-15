Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні

Додано: Сер 27 жов, 2021 16:06

wild2006 написав: "такая же тенденция - в Израиле"

26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек. "такая же тенденция - в Израиле"26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек.

Так и у нас, не от короны, а от осложнений. Читай, отсутствия своевременной медицинской помощи.Если раньше скорая приезжала и оказывала медпомощь через 5-15 минут, то сейчас едет по 3-4 часа или вообще не приезжает.А, нет своевременно оказанной помощи - осложнение - дальше реанимация и, в итоге, смерть.Посмотрите украинскую статистику, сколько выживает у нас пациентов в реанимации?89% - не выживает.О чем дальше можно говорить и что сравнивать?Вот самый обычный грипп запустить если, то от осложнений гриппозной инфекции...Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает доКто то занимается профилактикой т.н."короны" у нас? Или загон народа по домам, запрет занятий спортом на свежем воздухе, прогулок в парках - как это было, это она была?