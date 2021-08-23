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Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Приватизаційний аукціон 100% статутного капіталу "Більшовика" відбувся 27 жовтня.
Дивися повний текст Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59
Це дорого чи дешево?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:03
Т.е. 52 млн $
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:06
А сколько стоит земля в этом месте?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:25
l66 написав:
А сколько стоит земля в этом месте?
Вот примерно эти 1.4 лярда и стоит -- сам завод нафиг никому не нужен:
Завод «Більшовик» заснований в кінці 19 століття, виробляв обладнання для цукроварінь. В останні роки ПКМЗ накопичив борги майже на 500 млн грн, а щорічно в середньому приносить збиток на 20 млн грн.
Головний актив «ПКМЗ» — 36 га землі в Києві недалеко від станції метро «Шулявська»
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