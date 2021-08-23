Приватизаційний аукціон 100% статутного капіталу "Більшовика" відбувся 27 жовтня.
Дивися повний текст Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59
Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда.
Додано: Сер 27 жов, 2021 13:25
Вот примерно эти 1.4 лярда и стоит -- сам завод нафиг никому не нужен:
Додано: Сер 27 жов, 2021 14:07
Питання не в тому дорого чи дешево. Питання в тому, що інші потенційні покупці, які готові були заплатити дорожче, не хочуть юридичний геморой із компанією, яка там вже взяла там в оренду шматок землю. І от дивина, ця компанія теж пов’язана з групою UFuture.
Додано: Сер 27 жов, 2021 14:24
unicdima это ДАРОМ.
Т.е. "безвозмездно".
а про "сам завод никому не нужен"... то не лукавьте ( мягко говоря).
там имущество пустят с молотка и отобьют оч-чень даже не мало.
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