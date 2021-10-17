У жовтні ПриватБанк провів низку оновлень мобільної програми Приват24 для користувачів iOS та Android.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 13:53
У Приват24 з'явилися додаткові функції
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Дивися повний текст У Приват24 з'явилися додаткові функції.
Додано: Сер 27 жов, 2021 13:53
А счетчик осуществленных переводов добавить слабо? А то ограничение на 100 переводов в месяц поставили, а функционал для отслеживания - нет. Чтобы не попасть под ограничение - предлагают считать вручную?
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