RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Приват24 з'явилися
додаткові функції

У Приват24 з'явилися додаткові функції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:53

У Приват24 з'явилися додаткові функції

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні ПриватБанк провів низку оновлень мобільної програми Приват24 для користувачів iOS та Android.

Дивися повний текст У Приват24 з'явилися додаткові функції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:53

А счетчик осуществленных переводов добавить слабо? А то ограничение на 100 переводов в месяц поставили, а функционал для отслеживания - нет. Чтобы не попасть под ограничение - предлагают считать вручную?
RomanTik
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9826 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Митяйка і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Газпром» знову відмовився бронювати додаткові транзитні...
R2 » Пон 18 жов, 2021 23:01
3 290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 08:22
hno3
Названо функції GPS в смартфоні, про які багато хто не знає
R2 » Нед 17 жов, 2021 19:52
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 19:52
moveton
ПриватБанк оновив Приват24
R2 » Сер 06 жов, 2021 21:01
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 21:01
akbar19741

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1431)
27.10.2021 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.