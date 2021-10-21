Та де найбільше будують нове житло.
Дивися повний текст Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04
Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах.
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04
А якщо не умовно кажучи, скільки житла щорічно виводиться з експлуатації?
Це як ціна у гривнях може зрости через падіння курсу долара?
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:24
Согласно Держстата на конец 2014 г. квартир было 16,8 млн., а на конец 2020 г. - 17,4 млн. Эксперд п_здит на счет вымывания жилья.
А вот население вымывается бешенными темпами, при чем с ускорением в этом году до минус 0,4 млн. чел. (опять же согласно Держстата). Так что перестроительство налицо.
По грубым подсчетам на 31 млн. чел городского населения приходится 17,4 млн. квартир, т. е. в среднем в квартире проживает по 1,8 чел. Немало квартир пустуют, т. к. раскупаются депутатами и чиновниками для отмывания коррупционного капитала, о чем свидетельствуют их декларации с десятками-сотнями квартирами. Они не могут объяснить за счет каких барышей они их купили.
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