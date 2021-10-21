RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Будівельний бум: як змінилися
ціни на квартири у новобудовах

Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04

Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах

Пропонуємо до обговорення:
Та де найбільше будують нове житло.

Дивися повний текст Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95966
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04

якщо, умовно кажучи, будинок „живе“ 100 років, то це означає, що 1% житла щороку має „вимиватись“
А якщо не умовно кажучи, скільки житла щорічно виводиться з експлуатації?

За 2020 рік вона зросла на 15%, переважно через падіння курсу долара.
Це як ціна у гривнях може зрости через падіння курсу долара?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 17.03.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:24

Согласно Держстата на конец 2014 г. квартир было 16,8 млн., а на конец 2020 г. - 17,4 млн. Эксперд п_здит на счет вымывания жилья.
А вот население вымывается бешенными темпами, при чем с ускорением в этом году до минус 0,4 млн. чел. (опять же согласно Держстата). Так что перестроительство налицо.
По грубым подсчетам на 31 млн. чел городского населения приходится 17,4 млн. квартир, т. е. в среднем в квартире проживает по 1,8 чел. Немало квартир пустуют, т. к. раскупаются депутатами и чиновниками для отмывания коррупционного капитала, о чем свидетельствуют их декларации с десятками-сотнями квартирами. Они не могут объяснить за счет каких барышей они их купили.
Ragnar
 
Повідомлень: 552
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на газ для українців відрізняються в рази: кому...
R2 » Сер 27 жов, 2021 01:27
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 01:27
R2
У Нафтогазі сподіваються, що після травня ціни на газ...
R2 » Чет 21 жов, 2021 18:11
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 18:11
summacut
Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ...
R2 » Сер 20 жов, 2021 12:53
2 172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 16:43
Delta7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2469)
27.10.2021 17:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.