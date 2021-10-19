Та де найбільше будують нове житло.
Дивися повний текст Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04
Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах.
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04
А якщо не умовно кажучи, скільки житла щорічно виводиться з експлуатації?
Це як ціна у гривнях може зрости через падіння курсу долара?
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:24
Согласно Держстата на конец 2014 г. квартир было 16,8 млн., а на конец 2020 г. - 17,4 млн. Эксперд п_здит на счет вымывания жилья.
А вот население вымывается бешенными темпами, при чем с ускорением в этом году до минус 0,4 млн. чел. (опять же согласно Держстата). Так что перестроительство налицо.
По грубым подсчетам на 31 млн. чел городского населения приходится 17,4 млн. квартир, т. е. в среднем в квартире проживает по 1,8 чел. Немало квартир пустуют, т. к. раскупаются депутатами и чиновниками для отмывания коррупционного капитала, о чем свидетельствуют их декларации с десятками-сотнями квартирами. Они не могут объяснить за счет каких барышей они их купили.
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:27
Потенційні влошенці сумніваються в доцільності трендових інвестицій, то ж іксперди нав'язують думку мовляв старі будинки руйнуються. Андрій міма просто хоче завжди бути в тренді. Ні, Андруша, так не буде, як би ти цього не хотів, навіть якщо додасиш режим 5Д на свій сайтєц
Додано: Сер 27 жов, 2021 20:51
Понятно, что надо считать.
С одной стороны, отрицательный прирост населения.
С другой, даже послевоенные панельки очевидно доживут до 100 лет, а уж сколько сталинок и дореволюционных домов в приличном состоянии.
Такая ситуация не угрожает только столице, потому что она растет, и Львову с Одессой - потому что там реально много ветхого жилья, а вот в Днепре и Харькове, рынок скорее перегрет.
Додано: Чет 28 жов, 2021 02:21
За офіційною статистикою, кожного року в Україні зникає біля 20 сіл. І це тільки офіційно. А скільки ще їх стоїть пустими, але існують тільки на папері? Молодь із сіл, яка не виїхала за кордон, все більше іде в облцентри та Київ на роботу. І всім їм треба десь жити. Та й заробітчани собі і дітям квартири купують, аж гай гуде. Так що в містах попит на бетон буде ще довго.
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