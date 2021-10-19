Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах

Как раз нет, ибо куда важнее, где это самое жилье и в каком оно состоянии. Квартиры в депрессивных городках, сельские хаты, дома без конммуникаций и удобств - рисуют "метры" в статистике, но никак не решают вопрос реального обеспечения собственным/арендованным жильем там, где люди живут и работают.
Во-вторых, даже если брать среднюю по стране, то обеспечение жильем крайне низкое, меньше 20м2 на человека
Полный бред, таких пустых квартир мизер в общей массе, дома не стоят пустыми, а достаточно быстро заселяются, хоть хозяевами хоть арендаторами