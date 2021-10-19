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Будівельний бум: як змінилися
ціни на квартири у новобудовах

Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:13

Re: Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобуд

  Ragnar написав:Так что перестроительство налицо.

Как раз нет, ибо куда важнее, где это самое жилье и в каком оно состоянии. Квартиры в депрессивных городках, сельские хаты, дома без конммуникаций и удобств - рисуют "метры" в статистике, но никак не решают вопрос реального обеспечения собственным/арендованным жильем там, где люди живут и работают.
Во-вторых, даже если брать среднюю по стране, то обеспечение жильем крайне низкое, меньше 20м2 на человека
  Ragnar написав:Немало квартир пустуют, т. к. раскупаются депутатами и чиновниками

Полный бред, таких пустых квартир мизер в общей массе, дома не стоят пустыми, а достаточно быстро заселяются, хоть хозяевами хоть арендаторами
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:13

  Faceless написав:Как раз нет, ибо куда важнее, где это самое жилье и в каком оно состоянии. Квартиры в депрессивных городках, сельские хаты, дома без конммуникаций и удобств - рисуют "метры" в статистике, но никак не решают вопрос реального обеспечения собственным/арендованным жильем там, где люди живут и работают.
Во-вторых, даже если брать среднюю по стране, то обеспечение жильем крайне низкое, меньше 20м2 на человека
Полный бред, таких пустых квартир мизер в общей массе, дома не стоят пустыми, а достаточно быстро заселяются, хоть хозяевами хоть арендаторами

Возле меня в Киеве 3 свечки у станции метро (буквально над метро) за 2 года в лучшем случае на 50% заполнились. На OLX так называемые инвесторы в эти квартиры до сих пор продают.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:21

  Ragnar написав:
  Faceless написав:Как раз нет, ибо куда важнее, где это самое жилье и в каком оно состоянии. Квартиры в депрессивных городках, сельские хаты, дома без конммуникаций и удобств - рисуют "метры" в статистике, но никак не решают вопрос реального обеспечения собственным/арендованным жильем там, где люди живут и работают.
Во-вторых, даже если брать среднюю по стране, то обеспечение жильем крайне низкое, меньше 20м2 на человека
Полный бред, таких пустых квартир мизер в общей массе, дома не стоят пустыми, а достаточно быстро заселяются, хоть хозяевами хоть арендаторами

Возле меня в Киеве 3 свечки у станции метро (буквально над метро) за 2 года в лучшем случае на 50% заполнились. На OLX так называемые инвесторы в эти квартиры до сих пор продают.

Так то, может, банальный недострой -- как у тех же Войцеховских?..
На Оболони тоже пара домов стояли -- ничего, лет 5 спустя таки достроили :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:22

_hunter
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Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:27

  Ragnar написав:_hunter
Сданы еще в 2019 г.

Так напишите уже что то за дома -- так хоть понятно будет что с ними...
Дома могли сдать, а коммуникации не подключить.
_hunter
 
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  #<12
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