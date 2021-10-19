Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах
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Как раз нет, ибо куда важнее, где это самое жилье и в каком оно состоянии. Квартиры в депрессивных городках, сельские хаты, дома без конммуникаций и удобств - рисуют "метры" в статистике, но никак не решают вопрос реального обеспечения собственным/арендованным жильем там, где люди живут и работают. Во-вторых, даже если брать среднюю по стране, то обеспечение жильем крайне низкое, меньше 20м2 на человека
Ragnar написав:Немало квартир пустуют, т. к. раскупаются депутатами и чиновниками
Полный бред, таких пустых квартир мизер в общей массе, дома не стоят пустыми, а достаточно быстро заселяются, хоть хозяевами хоть арендаторами
Faceless написав:Как раз нет, ибо куда важнее, где это самое жилье и в каком оно состоянии. Квартиры в депрессивных городках, сельские хаты, дома без конммуникаций и удобств - рисуют "метры" в статистике, но никак не решают вопрос реального обеспечения собственным/арендованным жильем там, где люди живут и работают. Во-вторых, даже если брать среднюю по стране, то обеспечение жильем крайне низкое, меньше 20м2 на человека Полный бред, таких пустых квартир мизер в общей массе, дома не стоят пустыми, а достаточно быстро заселяются, хоть хозяевами хоть арендаторами
Возле меня в Киеве 3 свечки у станции метро (буквально над метро) за 2 года в лучшем случае на 50% заполнились. На OLX так называемые инвесторы в эти квартиры до сих пор продают.
Faceless написав:Как раз нет, ибо куда важнее, где это самое жилье и в каком оно состоянии. Квартиры в депрессивных городках, сельские хаты, дома без конммуникаций и удобств - рисуют "метры" в статистике, но никак не решают вопрос реального обеспечения собственным/арендованным жильем там, где люди живут и работают. Во-вторых, даже если брать среднюю по стране, то обеспечение жильем крайне низкое, меньше 20м2 на человека Полный бред, таких пустых квартир мизер в общей массе, дома не стоят пустыми, а достаточно быстро заселяются, хоть хозяевами хоть арендаторами
Возле меня в Киеве 3 свечки у станции метро (буквально над метро) за 2 года в лучшем случае на 50% заполнились. На OLX так называемые инвесторы в эти квартиры до сих пор продают.
Так то, может, банальный недострой -- как у тех же Войцеховских?.. На Оболони тоже пара домов стояли -- ничего, лет 5 спустя таки достроили