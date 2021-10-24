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Оператор ГТС цьогоріч отримав
5,8 мільярда гривень...

Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:31

Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) за січень-вересень 2021 року отримало 5,8 млрд чистого прибутку; чистий дохід компанії від реалізації послуг становив 40 млрд гривень.

Дивися повний текст Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень чистого прибутку.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:32

Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:16

  RomanTik написав:Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!

Более того: пэрэсични берут газ из труб, но до Облгазов денежку не доносят
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:46

_hunter, сказки не надо рассказывать. К таким хитрозадым быстро приходят и перекрывают трубу, зачастую всему подъезду под предлогом ремонта. Это не центральное отопление где долги можно копить и ничего не обрежут.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:56

  RomanTik написав:_hunter, сказки не надо рассказывать. К таким хитрозадым быстро приходят и перекрывают трубу, зачастую всему подъезду под предлогом ремонта. Это не центральное отопление где долги можно копить и ничего не обрежут.

Но перед этим "быстро" они умудряются накопить долга тыщ на 5-10. И таких -- сотни.

Ну и да:
  RomanTik написав:Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!

RomanTik, сказки не надо рассказывать. К таким хитрозадым быстро приходят и перекрывают трубу, зачастую всему Облгазу под предлогом ремонта. Это не центральное отопление где долги можно копить и ничего не обрежут.
:lol:
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