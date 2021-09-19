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Audi відроджує преміальний
бренд з 1930-х років (фото)

Audi відроджує преміальний бренд з 1930-х років (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:22

Audi відроджує преміальний бренд з 1930-х років (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeBlogAuto.

Дивися повний текст Audi відроджує преміальний бренд з 1930-х років (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:22

ви б ще 5 річної давності новини публікували
sam_cruk
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:13

Шановний sam_cruk!
Новина за 23.10.21 https://www.leblogauto.com/2021/10/on-a ... nsion.html

З повагою,
Ірина_
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