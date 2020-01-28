Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Дивися повний текст Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на стажування до Мінцифри.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:20
Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на стажування до Мінцифри.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47
Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:55
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