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Розробника фейкового додатку
«Дія» запросили на...

Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:20

Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Дивися повний текст Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на стажування до Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:20

Поможет "подлатать дыры" и сядет. Брависсимо!
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47

Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:55

  mvi написав:Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))

В смысле "два года"? -- бандюкович в 2010—2014 у власти был...
_hunter
 
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