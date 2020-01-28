Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Дивися повний текст Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на стажування до Мінцифри.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:20
Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на стажування до Мінцифри.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47
Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:55
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:46
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:28
Если расширить кругозор то бюндюковичей и при Порошенко и при Зеленском во власти или око нее предостаточно, а то что они не сидят следствие неработающих в должной мере правоохранительных органов и судов.
Ну а то что берут наработу ничего страшного, но это не должно исключать наказания. Другой вопрос почему у них проблема с подбором кадров + этот инцидент может спровоцировать других на нарушения.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:38
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:41
Ну я про тоже самое, собственно. Поэтому и интересуюсь -- что ж такого mvi в 19м привидилось?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:11
Да ничего не произошло собственно.
Ну выбрал мудрый на всю голову нарид себе царем рубаху-парня, который обещал отказаться от дач, самолетов и кортежей, 4000 евро зарплату, сажать весной (неизвестно кого), закончить войну, прекратить воровать и конец эпохи бедности.
Ничего из этого (кроме как сажать) парень не сделал, кортежи длиной почти как у президента омерики, живет на вип-даче, содержание обходится больше миллиарда, на большом крадивныцтве распилены еще миллиардов 100, а 4000 евро получают не учителя, а слуги нарида в конвертах.
Получил пару разу миллиарды у.е. нахаляву якобы на борьбу с ковидом, деньги уже растаяли. Цены с 19 года выросли вдвое, субсидии урезаны, а укрговстат рисует инфляцию меньше 10%.
В общем-то ничего страшного, смотрите 95-й квартал и дальше, не напрягайтесь ....
Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:16
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