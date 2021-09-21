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Підрядник Подільського мосту та його спільник отримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) 28 жовтня ухвалив рішення оштрафувати дві компанії за змову за участю у торгах з будівництва Подільського мостового переходу у Києві на загальну суму 182,6 млн. грн.
Дивися повний текст Підрядник Подільського мосту та його спільник отримали понад 180 млн грн штрафу від АМКУ
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:00
Всем понятно, что в этом году мост не откроют.
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vodichka_matic
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