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З жовтня діють нові тарифи на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Про те, як платити за електроенергію менше.
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R2
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
Цифры показывают, что подняли стоимость электроэнергии тем, кто экономит.
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zloy_ukr
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:56
До 250 квт включительно или нет?
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Investor_K
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Додано: Суб 30 жов, 2021 06:40
Investor_K написав:
До 250 квт включительно или нет?
Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
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Joоke
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:06
Joоke написав: Investor_K написав:
До 250 квт включительно или нет?
Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
Вы указываете после запятой? - вопос с удивлением.
Наверно и в магаз с женой строем ходите, друг за дружкой
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p_a_l
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:50
p_a_l написав: Joоke написав: Investor_K написав:
До 250 квт включительно или нет?
Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
Вы указываете после запятой? - вопос с удивлением.
Наверно и в магаз с женой строем ходите, друг за дружкой
есть же автоматические счетчики
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cohan
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