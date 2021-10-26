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З жовтня діють нові
тарифи на електрику

З жовтня діють нові тарифи на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54

З жовтня діють нові тарифи на електрику

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як платити за електроенергію менше.

Дивися повний текст З жовтня діють нові тарифи на електрику.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54

Цифры показывают, что подняли стоимость электроэнергии тем, кто экономит.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:56

Re: З жовтня діють нові тарифи на електрику

До 250 квт включительно или нет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 06:40

  Investor_K написав:До 250 квт включительно или нет?

Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:06

  Joоke написав:
  Investor_K написав:До 250 квт включительно или нет?

Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.

Вы указываете после запятой? - вопос с удивлением.
Наверно и в магаз с женой строем ходите, друг за дружкой :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:50

  p_a_l написав:
  Joоke написав:
  Investor_K написав:До 250 квт включительно или нет?

Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.

Вы указываете после запятой? - вопос с удивлением.
Наверно и в магаз с женой строем ходите, друг за дружкой :D


есть же автоматические счетчики
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:27

  Investor_K написав:До 250 квт включительно или нет?

Так, как дебильно написан текст, то ровно 250 кВтч должно быть бесплатно, а не 360 грн, как в нём же указано :roll:
Но, судя по примерам, всё таки сохранили старый принцип и при общем потреблении от 250 кВтч идёт расчёт по формуле не 1.68 * N, а 1.44 * 250 + 1.68 * (N - 250). За 250 таки придётся заплатить, но без разницы по формуле "до" или "выше" - результат одинаковый.
moveton
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