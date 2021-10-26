З жовтня діють нові тарифи на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Про те, як платити за електроенергію менше.
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З жовтня діють нові тарифи на електрику
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
Цифры показывают, что подняли стоимость электроэнергии тем, кто экономит.
zloy_ukr
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:56
До 250 квт включительно или нет?
Investor_K
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Додано: Суб 30 жов, 2021 06:40
Investor_K написав:
До 250 квт включительно или нет?
Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
Joоke
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:06
Joоke написав: Investor_K написав:
До 250 квт включительно или нет?
Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
Вы указываете после запятой? - вопос с удивлением.
Наверно и в магаз с женой строем ходите, друг за дружкой
p_a_l
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:50
p_a_l написав: Joоke написав: Investor_K написав:
До 250 квт включительно или нет?
Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
Вы указываете после запятой? - вопос с удивлением.
Наверно и в магаз с женой строем ходите, друг за дружкой
есть же автоматические счетчики
cohan
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Додано: Нед 31 жов, 2021 01:22
Объясните, пожалуйста, какой вариант правильный:
1) Использовал, например, 252 кВт - это 250 * 144 и 2 * 168 2) или 252 * 168
dtk926
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Додано: Нед 31 жов, 2021 02:27
Investor_K написав:
До 250 квт включительно или нет?
Так, как дебильно написан текст, то ровно 250 кВтч должно быть бесплатно, а не 360 грн, как в нём же указано
Но, судя по примерам, всё таки сохранили старый принцип и при общем потреблении от 250 кВтч идёт расчёт по формуле не 1.68 * N, а 1.44 * 250 + 1.68 * (N - 250). За 250 таки придётся заплатить, но без разницы по формуле "до" или "выше" - результат одинаковый.
moveton
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Додано: Нед 31 жов, 2021 15:51
Пока сторонники российского мира типа Бойко будут выбивать в раде новые льготы на зелёную энергию, нам, простым украинцам и патриотам будут подымать тарифы на Э\Э.
Krovosisi
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Додано: Нед 31 жов, 2021 16:43
з 01 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВтгод за умови споживання до 250 кВт*год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109
Т.е. при потреблении 249 квт,
с 1-го по 249-й
оплачивается 249 х 1,44.
При потреблении 250 квт и больше,
с 1-го по 250-й
и далее оплачивается 250 х 1,68.
yanyura
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