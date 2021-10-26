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З жовтня діють нові
тарифи на електрику

З жовтня діють нові тарифи на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:54

  yanyura написав:http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245583544&cat_id=35109
Т.е. при потреблении 249 квт, с 1-го по 249-й оплачивается 249 х 1,44.
При потреблении 250 квт и больше, с 1-го по 250-й и далее оплачивается 250 х 1,68.

У нас разное показывается по этой ссылке? У меня там нарисовано, что 250 - это ещё по 1.44, а для 1.68 нужно "бiльше 250".
Но если больше, то да, 1.68 за каждый кВтч, а не только с превышения, как в этой статье насчитали.

Интересно, кстати, куда в этой статистике "80% потребителей, потребляющих не больше 250 кВтч" попадают платящие не электрокомпании напрямую, а через УК/ОСМД. То, что у них никаких льготных первых 250 кВтч нет (как раньше не было первых 100) - это я в курсе. Но любопытно занесли ли их в 80%, которые теперь сэкономят.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:09

  yanyura написав:
з 01 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВтгод за умови споживання до 250 кВт*год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109

Т.е. при потреблении 249 квт, с 1-го по 249-й оплачивается 249 х 1,44.
При потреблении 250 квт и больше, с 1-го по 250-й и далее оплачивается 250 х 1,68.

оттуда же:
Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:27

  Krovosisi написав:Пока сторонники российского мира типа Бойко будут выбивать в раде новые льготы на зелёную энергию, нам, простым украинцам и патриотам будут подымать тарифы на Э\Э.


1)Зеленую энергетику продвигает Евросоюз, а паразиты которые пользуются этим не имеют политической ориентации, там у всех партий рыльце в пушку
2)Так мы еще перестали сами генерировать электричество, новая тема, закупка в Белоруссии и России в три дорога
hno3
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:01

  hno3 написав:2)Так мы еще перестали сами генерировать электричество, новая тема, закупка в Белоруссии и России в три дорога

А что с нашей зелёной генерацией случилось, что перестали? Их убедили, что денег на зелёный тариф нет и они решили, что тогда лучше уж вообще не генерировать? И неужели у беларусов брать - это ещё дороже?
moveton
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