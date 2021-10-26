З жовтня діють нові тарифи на електрику

Додано: Нед 31 жов, 2021 16:54

yanyura написав: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245583544&cat_id=35109

Т.е. при потреблении 249 квт, с 1-го по 249-й оплачивается 249 х 1,44.

При потреблении 250 квт и больше, с 1-го по 250-й и далее оплачивается 250 х 1,68. http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245583544&cat_id=35109Т.е. при потреблении 249 квт,оплачивается 249 х 1,44.При потреблении 250 квт и больше,и далее оплачивается 250 х 1,68.

У нас разное показывается по этой ссылке? У меня там нарисовано, что 250 - это ещё по 1.44, а для 1.68 нужно "бiльше 250".Но если больше, то да, 1.68 за каждый кВтч, а не только с превышения, как в этой статье насчитали.Интересно, кстати, куда в этой статистике "80% потребителей, потребляющих не больше 250 кВтч" попадают платящие не электрокомпании напрямую, а через УК/ОСМД. То, что у них никаких льготных первых 250 кВтч нет (как раньше не было первых 100) - это я в курсе. Но любопытно занесли ли их в 80%, которые теперь сэкономят.