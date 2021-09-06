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Малому та середньому
бізнесу запропонують лізинг

Малому та середньому бізнесу запропонують лізинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:52

Малому та середньому бізнесу запропонують лізинг

Пропонуємо до обговорення:
Банки шукають нові напрямки на ринку лізингу, і держава має їм допомогти.

Дивися повний текст Малому та середньому бізнесу запропонують лізинг.
R2
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