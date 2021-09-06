Банки шукають нові напрямки на ринку лізингу, і держава має їм допомогти.
Дивися повний текст Малому та середньому бізнесу запропонують лізинг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:52
Малому та середньому бізнесу запропонують лізинг
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Дивися повний текст Малому та середньому бізнесу запропонують лізинг.
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