Кабінет міністрів дозволив усувати від роботи невакцинованих від COVID-19 українців без збереження зарплати.
Дивися повний текст Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах невакцинованих українців відсторонять від роботи.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:45
Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Дивися повний текст Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах невакцинованих українців відсторонять від роботи.
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