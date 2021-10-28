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Ні зарплати, ні стажу для
пенсії: на яких умовах...

Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38

Tamagoch
Абсолютно незаконна постанова, на підставі якої будь-який керівник закладу, що керувався нею і відсторонив когось від роботи, може бути визнаним винним згідно діючих законів та Конституції будь-яким судом. Бо суть справи надто очевидна.

В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.
pvol69
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:44

ОПГ "КМУ" продолжает нарушать законы Украины....
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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