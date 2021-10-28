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Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38
Tamagoch
Абсолютно незаконна постанова, на підставі якої будь-який керівник закладу, що керувався нею і відсторонив когось від роботи, може бути визнаним винним згідно діючих законів та Конституції будь-яким судом. Бо суть справи надто очевидна.
В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.
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pvol69
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:00
pvol69 написав:
В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.
Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:56
Gastarbaiter написав: pvol69 написав:
В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.
Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.
Ух,какой ты жестокий."Жестокость-есть всегда результат страха,слабости и трусости". Клод Гельвеций.Ресурсы системы здравоохранения,формируются из средств налогоплательщиков.Так почему вакцинированный может отвлекать ресурсы системы,а кто не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной-НЕТ?P.S Если что..я вакцинирован "экспериментальной" вакциной.
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chumakcm1430
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:58
получат кучу исков от чиновников во всех судах , будет куча работы
Кто-кто а чиновники умеют и могут судиться
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yama
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Додано: Вів 02 лис, 2021 19:31
chumakcm1430 написав:
Ух,какой ты жестокий."Жестокость-есть всегда результат страха,слабости и трусости". Клод Гельвеций.Ресурсы системы здравоохранения,формируются из средств налогоплательщиков.Так почему вакцинированный может отвлекать ресурсы системы,а кто не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной-НЕТ?P.S Если что..я вакцинирован "экспериментальной" вакциной.
А почему налогоплательщики должны тратить сотни/тысячи долларов на лечение больного, который в свое время не захотел "ширнуться" за двадцатку (или сколько там вакцина стоит)? Я уже не говорю про трудности с доступом к медицине для не-ковидных.
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Gastarbaiter
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