Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...

Додано: Вів 02 лис, 2021 20:47

Tamagoch написав: знову "постанова", яка немає нічого спільного із Законом України... цікаво... знову "постанова", яка немає нічого спільного із Законом України... цікаво...

Когда одна из ветвей власти перетягивает на себя полномочия другой ветви власти, прямо нарушая при этом Конституцию - это наpsdftncz узурпация власти и конституционный переворот.Янык на себя уже попробовал это пальто - 12 лет и это еще не все...повезло что унес ноги.В данном случае,Кабинет Министров-орган начинает принимать свои постановы и заменять ими законы, то есть, прямо влез в полномочия законодательного органа - Верховной Рады. Только ВР может ввести ограничение прав и свобод, или в результате введения военного или чрезвычайного положения в стране, или поменяв конституцию. Больше, легальных вариантов - нет.Начало было положено с зеленого президента и его неконституционных указов с санкциями, продолжилось зеленым кабмином и такими же антиконституционными постановами.Давайте честно назовем вещи своими именами: в Украине свершился конституционный переворот, конституция не работает, законы только для избранных.Нет? Тогда 12 годами эти не отделаются