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Ні зарплати, ні стажу для
пенсії: на яких умовах...

Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38

Tamagoch
Абсолютно незаконна постанова, на підставі якої будь-який керівник закладу, що керувався нею і відсторонив когось від роботи, може бути визнаним винним згідно діючих законів та Конституції будь-яким судом. Бо суть справи надто очевидна.

В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.
pvol69
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:00

  pvol69 написав:В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.

Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:56

  Gastarbaiter написав:
  pvol69 написав:В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.

Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.
Ух,какой ты жестокий."Жестокость-есть всегда результат страха,слабости и трусости". Клод Гельвеций.Ресурсы системы здравоохранения,формируются из средств налогоплательщиков.Так почему вакцинированный может отвлекать ресурсы системы,а кто не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной-НЕТ?P.S Если что..я вакцинирован "экспериментальной" вакциной.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:58

Re: Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...

получат кучу исков от чиновников во всех судах , будет куча работы :) Кто-кто а чиновники умеют и могут судиться
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:31

  chumakcm1430 написав:Ух,какой ты жестокий."Жестокость-есть всегда результат страха,слабости и трусости". Клод Гельвеций.Ресурсы системы здравоохранения,формируются из средств налогоплательщиков.Так почему вакцинированный может отвлекать ресурсы системы,а кто не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной-НЕТ?P.S Если что..я вакцинирован "экспериментальной" вакциной.

А почему налогоплательщики должны тратить сотни/тысячи долларов на лечение больного, который в свое время не захотел "ширнуться" за двадцатку (или сколько там вакцина стоит)? Я уже не говорю про трудности с доступом к медицине для не-ковидных.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:47

  Tamagoch написав:знову "постанова", яка немає нічого спільного із Законом України... цікаво...


Когда одна из ветвей власти перетягивает на себя полномочия другой ветви власти, прямо нарушая при этом Конституцию - это наpsdftncz узурпация власти и конституционный переворот.
Янык на себя уже попробовал это пальто - 12 лет и это еще не все...повезло что унес ноги.
В данном случае,Кабинет Министров- исполнительный орган начинает принимать свои постановы и заменять ими законы, то есть, прямо влез в полномочия законодательного органа - Верховной Рады. Только ВР может ввести ограничение прав и свобод, или в результате введения военного или чрезвычайного положения в стране, или поменяв конституцию. Больше, легальных вариантов - нет.

Начало было положено с зеленого президента и его неконституционных указов с санкциями, продолжилось зеленым кабмином и такими же антиконституционными постановами.

Давайте честно назовем вещи своими именами: в Украине свершился конституционный переворот, конституция не работает, законы только для избранных.

Нет? Тогда 12 годами эти не отделаются :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:48

  straponesa написав:А потом подать в суд и получить деньги, аморальную компенсацию, и стаж)
Шах и мат)

Именно так :!:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:54

Re: Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...

  _hunter написав:Раствор ТРЕТЬЕГО (заключительного) ЭТАПА прошел в том году еще

В Украине ничего подобного нет. Согласно перечня лекарственных препаратов, концентрат комирнати (это не я так его назвал, они) одобрен в Украине исключительно для экстренного применения, срок регистрации в Украине до 02-2022. А что там где оно прошло (а прямо в заголовке написано, что не прошло, а на 3, завершающей стадии, тоесть 1 и 2 уже прошло), не важно, у нас нет. Обязаны официально протестить здесь, только потом регистрация. Потому то ни одну, т.н. вакцину и не продают в свободной продаже, потому что экспериментальный препарат и ответственность за последствия разработчик не несет.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:04

  Gastarbaiter написав:
  pvol69 написав:В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.

Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.

Вообще то, суть в том, это те кто колется, подписывают бумагу, что полностью добровольно отказываются от претензий, если что то пойдет не так.

Так что: "подписал бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения". Может так? 8)
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:09

Re: Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...

  Gastarbaiter написав:А почему налогоплательщики должны тратить сотни/тысячи долларов на лечение больного, который в свое время не захотел "ширнуться"


Давай, развивай дальше. А почему налогоплательщики должны тратить сотни/тысячи долларов на лечение больного, который в свое время имел несчастье родится с неизлечимым заболеванием и на всю жизнь стал инвалидом?
Надо таких сразу разбирать на запчасти, а родителям выписывать штраф.


Ну и логика у людей :shock:
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  #<12
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