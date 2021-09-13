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У «Дії» стався масштабний збій,
у багатьох користувачів...

У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:30

  LutsMan написав:Странные эти "некоторые" люди. Слава Богу, что нормальных больше.


Некоторые люди считают себя нормальными потому что они "ИТ", а сами проектируют систему которая должна обслуживать 40 млн человек, сотни миллионов документов и миллиарды запросов, как колхозный сантехник дядя Вася.

И имеют наглость "делать выводы" про "адекватность" своих пользователей....
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 20:59

Re: У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів.

  Joоke написав:Потому что грамотные инженеры знают о разнице между нормальной нагрузкой и пиковой. И поэтому имитируют пиковые нагрузки и тестируют свои системы перед их конечной реализацией.

  akido написав:а сами проектируют систему которая должна обслуживать 40 млн человек,

Давайте отвечу сразу обоим одним словом, вот буквально - БЮДЖЕТ!
А ну ещё две две буквы добавлю - ТЗ.
Поскольку ни вы, ни я не видели изначального ТЗ, с которого проект начинался и не видели выделенного бюджета на этот проект, готовить о "тупорылости разработчиков" и "неэффективном использовании" средств, как-то, не правильно. Вам не кажеться ?
PS: я зная примерно как идут такие проекты могу сказать, что реализовать такую идею в нашем государстве - это просто ПОДВИГ. Я сейчас серьёзно говорю.
Мы как-нибудь пообщайтесь с людьми, которые хотели, например, в МинОбороны ПК поставить - сколько нужно левых телодвижений (придумать и написать такое кол-во формуляров, паспортов, кучу бумажек. На каждый ПК заводится отдельная БУМАЖНАЯ ПАПКА, в которой отмечается столько всякой ерунды), что люди просто развернулись и сказали - на вас нафиг с вашим совком в головах.
А тут "госуха" запустила приложение и дала полную законность документам в нём - да это, повторюсь - ПОДВИГ.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:26

  shatskiy65 написав:А кто ответит мне,за то что меня сняли с поезда

бухал в проезде?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:34

  LutsMan написав:2) некоторым людям говорят - ДІЯ сама не хранит информацию, каждый запрос в приложении уходит к отдельному государственному реестру


а какая разница хранит или не хранит? Основная проблема в том, что она дает централизованный доступ ко всем реестрам с конфиденциальными данными. Когда предоставляется централизованный доступ ко всем конфиденциальным данным - это дает возможность их использования без согласия, т.е. нарушать закон. И уже не имеет значения где они хранились.

Злоумышленникам еще проще - не нужно хранить и собирать конфиденциальную информацию. А зачем? Ведь всё можно через один централизованный сервис при необходимости запросить напрямую из реестров...

  LutsMan написав:3) некоторые люди,похоже, в своей жизни не построили ни одного инженерного проекта и не понимают разницу между
Странные эти "некоторые" люди.


Да, поэтому эти "некоторые" люди и не понимают, почему нельзя давать кому-либо общий доступ ко всем приватным данным через один сервис, т.к. не понимают, почему это означает огромную дыру в безопасности и какие уязвимости привносит.
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  #<12
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