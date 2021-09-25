Міністерство економіки розіслало роз'яснення щодо порядку відсторонення роботодавцями невакцинованих співробітників.
Дивися повний текст У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти невакцинованих працівників.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:06
У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти...
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Дивися повний текст У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти невакцинованих працівників.
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