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У Мінекономіки роз'яснили
роботодавцям, як відстороняти...

У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 11:44

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Зачем? -- штрафов по 10% от месячного дохода за каждое нарушение будет вполне достаточно :lol:


Если чем-либо острым все время пользоваться, оно не сможет долго сохранять свою остроту (с)

Я могу ошибаться, но точилки придумали чуть ли не одновременно с острыми предметами :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 20:11

  straponesa написав:А ничего что это противоречит конституции, и куче законов?

Не противоречит.

https://fp.com.ua/zakonodatelstvo/zakon ... -bolezney/

Обратите внимание на дату публикации статьи (редакции закона) - 2012 год.
Это, чтоб вы не придумали, что его сейчас специально под коронавирус "подправили".

Статья 12. Профилактические прививки

Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.

Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается Кабинетом Министров Украина.

  straponesa написав:Прививка как панацея?

А других путей искоренить вирус просто нет. Или "своим ходом" с летальностью в 30-40% как это было с испанским гриппом (тогда не было ни вакцин, ни медицины с ИВЛ или кислородом - максимум медсестра могла лоб холодной тряпочкой протереть и за руку подержать, чтоб не так страшно было на тот свет отбывать) или всем поголовно прививаться и носить маски, чтобы вирус не смог передаться другому носителю - именно так избавились от оспы, при чём всем человечеством на всей планете.

  straponesa написав:Хватит одной дозы?

Если человек сделал первую, то уж и вторую тогда "добъёт", логично?

  straponesa написав:Кто компенсирует ущерб здоровью от побочек вакцинных?

Побочки у вакцины краткосрочные, потому что она сама не является вирусом и лишь стимулирует в организме выработку антител (которые уже с вирусом и борются) и проявляются лишь в иммуной реакции во время выработки антител - своего рода "учебная тревога".
А вот какой вред организму (последствия) в долгосрочной перспективе (5-10 и более лет) наносит сам вирус даже в бессимптомной форме, вы в курсе? Нет? Сейчас об этом только гадают учитывая малый "возраст" вируса (и ещё меньший новых его штаммов) - всё "открытия" нас ожидают ещё впереди.

  straponesa написав:Прививка не даст заболеть или не даст заразить?

Для большинства (не менее 50% вакцинированных) - даже не даст заболеть.
А кто заболел - с 99+% вероятностью избежит тяжелой формы и смерти.

  straponesa написав:На примере стран с "отличной" медициной (Украина, Беларусь, Россия) видно что вакцина не особо помогает. Особенно на примере России. Рекорд на рекорде. Прям индийский сценарий.

Если уж на то пошло, то нужно смотреть не на Россию (потому что там вакцина Спутник и штамм вируса Дельта), а "сравнивать сравнимое". И учитывать, что массовый эффект начинается после прохождения уровня в 60% населения.

Не знаю как сейчас, но летом в Украине свободно можно было привиться как Pfizer так и Moderna (если поискать) - это лучшие и уже массово испытанные на развитых странах вакцины. А теперь перейдём просто к статистике в картинках:

Вот Украина (нижний черный график - это график смертности, график больных в тяжелой форме будет схожим):
Зображення

Вот, например, Италия (особенное внимание уделяем черному графику смертности):
Зображення

Вот ещё "прославившаяся" Англия:
Зображення

Какую бы ещё страну с "крупным" населением взять?
Ну, пусть будет Канада:
Зображення

Видите как смертность на третьей волне в этих странах на графике отличается от Украины? А почему? Вакцины-то одни и те же. Да, медицина существенно получше, но ответ кроется в другом месте:
Зображення

Чтоб вы понимали, на данный момент Украину по сознательности и умственному развитию населения (взяли планку в требуемых 60%) обошли такие страны как Камбоджа, Уругвай, Бутан, Маврикий, Сан-Марино, Шри-Ланка, Бруней, Эквадор, Фиджи, Марокко, Коста-Рика, Аргентина. Это не учитывая развитых стран где вакцинировано уже под 70-80% и что-то нигде в новостях не орут, что европейцев "под дулами автоматов" принуждают колоться. Самосознательность.

И напоследок посмотрите-ка вот это видео от одного из наших, кто в Польше прошёл через тяжелую форму Ковида. Один час времени, но очень подробно описывает что и как с вами может произойти. А теперь учтите, что в Польше были свободные койкоместа, была европейская медицина и сопоставьте увиденное с 1-2 днями температуры после прививки. Отлично отрезвляет даже на всю голову упоротых антипрививочников:



Повторюсь ещё раз, ваша ошибка заключается в том, что вы боритесь "типа" с нарушением ваших гражданских прав (это нынче стало популярно в странах СНГ), но чтобы вернуться к привычной жизни нужно бороться С ВИРУСОМ! (то бишь прививаться).
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 20:20

  Цитрин написав:Проблема тут возникает в том, что отстраняют не оставляя средств к существованию. Тоесть работать запрещают и едой не обеспечивают.


https://fp.com.ua/zakonodatelstvo/zakon ... -bolezney/

Читаем внимательно статью 12 в посте выше в части об отстранении в случае отказа прививаться.

А теперь читаем статью 23

Статья 23. Отстранение от работы лиц, являющихся бактерионосителями

В случае если бактерионосителями являются лица, работа которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, такие лица с их согласия временно переводятся на работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней. Если указанных лиц перевести на другую работу невозможно, они отстраняются от работы в порядке, установленном законом. На период отстранения от работы этим лицам выплачивается пособие связи с временной потерей трудоспособности.

Указанные в части первой настоящей статьи лица могут быть признаны временно или постоянно не пригодными по состоянию здоровья для выполнения определенных видов работ.

Решение о временной или постоянной негодность лиц, являющихся бактерионосителями, для выполнения определенных видов работ принимается медико-социальными экспертными комиссиями на основании результатов лечения, данных медицинских осмотров и т.д. Такое решение медико-социальной экспертной комиссии может быть в установленном порядке обжаловано в суд.

Перечень видов работ, для выполнения которых лица, являющиеся бактерионосителями, могут быть признаны временно или постоянно не пригодными, определяется специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения.

Выводы: если вы заболели, то вас имеют право отстранить от определенных видов работ с выплатой пособия на основнии ст.23, но если вы отказываетесь от обязательной прививки, то вас отстраняют уже по ст.12, а там никаких пособий не предусмотрено.
Однако, запрещаются лишь определенные виды работ - можете устроиться на любую другую где прививки не являются обязательными.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 23:34

  Grover написав:Выводы: если вы заболели, то вас имеют право отстранить от определенных видов работ с выплатой пособия на основнии ст.23, но если вы отказываетесь от обязательной прививки, то вас отстраняют уже по ст.12, а там никаких пособий не предусмотрено.
Однако, запрещаются лишь определенные виды работ - можете устроиться на любую другую где прививки не являются обязательными.

Написано одне, а працюватиме як завжди. З усуненням і без засобів для існування. Нікого ж не хвилює якщо ти втратив роботу, чим ти оплачуватимеш комуналку, і субсидію ти не отримаєш.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 09:21

А почему работодателю не разъясняется перечень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ прививок, согласно Закону Украины Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів #595?!
Стаття 27 . Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов'язковими і здійснюються у відповідності до
1.1. Календар профілактичних щеплень в Україні
(підпункт 1.1 пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 11.08.2014 р. N 551)
Нет Ковида в перечне, нет!!!
lyudadjoly
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 09:40

  Прораб написав:Написано одне, а працюватиме як завжди. З усуненням і без засобів для існування.

Работать будет как написано, потому что есть прокуратура и они там только и ждут заявлений, чтобы прийти "в гости" к нерадивому работодателю.
Что касается вашего нытья на тему "как жить без денег если отстранят" - вы как-то очень однобоко и эгоистично мыслите. А как быть тем кто умрёт от Ковида которым вы их заразите если сами заболеете без прививки? А где найти деньги на похороны родственникам тех кто умрёт от Ковида по вашей вине?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 10:00

  Цитрин написав:
  petrenko_olvas написав:Проще переложить на кого-то, чем сделать самому :-)


если самому, то потом с большой вероятностью могут посадить, а так можно перевести стрелки на работодателей. Размазывание ответственности.


какая *здоровая атмосфера* будет в коллективе . пролетариат против буржуев .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 14:00

Так прививки на добровольной основе .Зачем же тогда насилие?
romangoncharov294
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 14:43

Grover

Добавлю. При отстранении работника от работы работодатель не обязан выплачивать ему зарплату, т.к. по Законам она платится за выполненную работу. Нет работы - нет зарплаты:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оплату праці

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121 )

Стаття 1. Заробітна плата

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108 ... 50324#Text

Это было принято еще в 1995 году, не изменено до сих пор.

Кодекс законів про працю України
...
Стаття 94. Заробітна плата

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322 ... 960926#top

Аналогично, принято еще в 1996 году. Прошло 25 лет, формулировка не изменилась.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 2021 р. № 329)

ПЕРЕЛІК
основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб - підприємців**
(далее полный список с кодами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123 ... 11026#n240

С момента принятия этой Постановы прошло 7 месяцев. Все, кто действительно хотел продолжать работать, приняли соответствующие меры, кто надеялся "авось пронесет", сейчас возмущаются "а почему заранее не предупредили?!"
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:36

  Grover написав:
  Прораб написав:Написано одне, а працюватиме як завжди. З усуненням і без засобів для існування.

Работать будет как написано, потому что есть прокуратура и они там только и ждут заявлений, чтобы прийти "в гости" к нерадивому работодателю.
Что касается вашего нытья на тему "как жить без денег если отстранят" - вы как-то очень однобоко и эгоистично мыслите. А как быть тем кто умрёт от Ковида которым вы их заразите если сами заболеете без прививки? А где найти деньги на похороны родственникам тех кто умрёт от Ковида по вашей вине?

А як бути тим хто помре від ковіда, якщо Ви заразите їх, якщо самі занедужаєте або будете переносчиком, як вакцинований, то що тоді? Це інше?
Прораб
 
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