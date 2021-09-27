У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти...

Я могу ошибаться, но точилки придумали чуть ли не одновременно с острыми предметами
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 11:44
Додано: П'ят 05 лис, 2021 20:11
Не противоречит.
Обратите внимание на дату публикации статьи (редакции закона) - 2012 год.
Это, чтоб вы не придумали, что его сейчас специально под коронавирус "подправили".
А других путей искоренить вирус просто нет. Или "своим ходом" с летальностью в 30-40% как это было с испанским гриппом (тогда не было ни вакцин, ни медицины с ИВЛ или кислородом - максимум медсестра могла лоб холодной тряпочкой протереть и за руку подержать, чтоб не так страшно было на тот свет отбывать) или всем поголовно прививаться и носить маски, чтобы вирус не смог передаться другому носителю - именно так избавились от оспы, при чём всем человечеством на всей планете.
Если человек сделал первую, то уж и вторую тогда "добъёт", логично?
Побочки у вакцины краткосрочные, потому что она сама не является вирусом и лишь стимулирует в организме выработку антител (которые уже с вирусом и борются) и проявляются лишь в иммуной реакции во время выработки антител - своего рода "учебная тревога".
А вот какой вред организму (последствия) в долгосрочной перспективе (5-10 и более лет) наносит сам вирус даже в бессимптомной форме, вы в курсе? Нет? Сейчас об этом только гадают учитывая малый "возраст" вируса (и ещё меньший новых его штаммов) - всё "открытия" нас ожидают ещё впереди.
Для большинства (не менее 50% вакцинированных) - даже не даст заболеть.
А кто заболел - с 99+% вероятностью избежит тяжелой формы и смерти.
Если уж на то пошло, то нужно смотреть не на Россию (потому что там вакцина Спутник и штамм вируса Дельта), а "сравнивать сравнимое". И учитывать, что массовый эффект начинается после прохождения уровня в 60% населения.
Не знаю как сейчас, но летом в Украине свободно можно было привиться как Pfizer так и Moderna (если поискать) - это лучшие и уже массово испытанные на развитых странах вакцины. А теперь перейдём просто к статистике в картинках:
Вот Украина (нижний черный график - это график смертности, график больных в тяжелой форме будет схожим):
Вот, например, Италия (особенное внимание уделяем черному графику смертности):
Вот ещё "прославившаяся" Англия:
Какую бы ещё страну с "крупным" населением взять?
Ну, пусть будет Канада:
Видите как смертность на третьей волне в этих странах на графике отличается от Украины? А почему? Вакцины-то одни и те же. Да, медицина существенно получше, но ответ кроется в другом месте:
Чтоб вы понимали, на данный момент Украину по сознательности и умственному развитию населения (взяли планку в требуемых 60%) обошли такие страны как Камбоджа, Уругвай, Бутан, Маврикий, Сан-Марино, Шри-Ланка, Бруней, Эквадор, Фиджи, Марокко, Коста-Рика, Аргентина. Это не учитывая развитых стран где вакцинировано уже под 70-80% и что-то нигде в новостях не орут, что европейцев "под дулами автоматов" принуждают колоться. Самосознательность.
И напоследок посмотрите-ка вот это видео от одного из наших, кто в Польше прошёл через тяжелую форму Ковида. Один час времени, но очень подробно описывает что и как с вами может произойти. А теперь учтите, что в Польше были свободные койкоместа, была европейская медицина и сопоставьте увиденное с 1-2 днями температуры после прививки. Отлично отрезвляет даже на всю голову упоротых антипрививочников:
Повторюсь ещё раз, ваша ошибка заключается в том, что вы боритесь "типа" с нарушением ваших гражданских прав (это нынче стало популярно в странах СНГ), но чтобы вернуться к привычной жизни нужно бороться С ВИРУСОМ! (то бишь прививаться).
Додано: П'ят 05 лис, 2021 20:20
Читаем внимательно статью 12 в посте выше в части об отстранении в случае отказа прививаться.
А теперь читаем статью 23
Выводы: если вы заболели, то вас имеют право отстранить от определенных видов работ с выплатой пособия на основнии ст.23, но если вы отказываетесь от обязательной прививки, то вас отстраняют уже по ст.12, а там никаких пособий не предусмотрено.
Однако, запрещаются лишь определенные виды работ - можете устроиться на любую другую где прививки не являются обязательными.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 23:34
Написано одне, а працюватиме як завжди. З усуненням і без засобів для існування. Нікого ж не хвилює якщо ти втратив роботу, чим ти оплачуватимеш комуналку, і субсидію ти не отримаєш.
Додано: Суб 06 лис, 2021 09:21
А почему работодателю не разъясняется перечень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ прививок, согласно Закону Украины Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів #595?!
Стаття 27 . Профілактичні щеплення
Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов'язковими і здійснюються у відповідності до
1.1. Календар профілактичних щеплень в Україні
(підпункт 1.1 пункту 1 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 11.08.2014 р. N 551)
Нет Ковида в перечне, нет!!!
Додано: Суб 06 лис, 2021 09:40
Работать будет как написано, потому что есть прокуратура и они там только и ждут заявлений, чтобы прийти "в гости" к нерадивому работодателю.
Что касается вашего нытья на тему "как жить без денег если отстранят" - вы как-то очень однобоко и эгоистично мыслите. А как быть тем кто умрёт от Ковида которым вы их заразите если сами заболеете без прививки? А где найти деньги на похороны родственникам тех кто умрёт от Ковида по вашей вине?
Додано: Суб 06 лис, 2021 10:00
какая *здоровая атмосфера* будет в коллективе . пролетариат против буржуев .
Додано: Суб 06 лис, 2021 14:43
Grover
Добавлю. При отстранении работника от работы работодатель не обязан выплачивать ему зарплату, т.к. по Законам она платится за выполненную работу. Нет работы - нет зарплаты:
Это было принято еще в 1995 году, не изменено до сих пор.
Аналогично, принято еще в 1996 году. Прошло 25 лет, формулировка не изменилась.
С момента принятия этой Постановы прошло 7 месяцев. Все, кто действительно хотел продолжать работать, приняли соответствующие меры, кто надеялся "авось пронесет", сейчас возмущаются "а почему заранее не предупредили?!"
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:36
А як бути тим хто помре від ковіда, якщо Ви заразите їх, якщо самі занедужаєте або будете переносчиком, як вакцинований, то що тоді? Це інше?
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