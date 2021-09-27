У Мінекономіки роз'яснили роботодавцям, як відстороняти...

Додано: П'ят 05 лис, 2021 20:11

straponesa написав: А ничего что это противоречит конституции, и куче законов? А ничего что это противоречит конституции, и куче законов?

Статья 12. Профилактические прививки



Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.



Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается Кабинетом Министров Украина.

straponesa написав: Прививка как панацея? Прививка как панацея?

straponesa написав: Хватит одной дозы? Хватит одной дозы?

straponesa написав: Кто компенсирует ущерб здоровью от побочек вакцинных? Кто компенсирует ущерб здоровью от побочек вакцинных?

straponesa написав: Прививка не даст заболеть или не даст заразить? Прививка не даст заболеть или не даст заразить?

straponesa написав: На примере стран с "отличной" медициной (Украина, Беларусь, Россия) видно что вакцина не особо помогает. Особенно на примере России. Рекорд на рекорде. Прям индийский сценарий. На примере стран с "отличной" медициной (Украина, Беларусь, Россия) видно что вакцина не особо помогает. Особенно на примере России. Рекорд на рекорде. Прям индийский сценарий.

массовый эффект начинается после прохождения уровня в 60% населения.

чтобы вернуться к привычной жизни нужно бороться

Не противоречит.Обратите внимание на дату публикации статьи (редакции закона) - 2012 год.Это, чтоб вы не придумали, что его сейчас специально под коронавирус "подправили".А других путей искоренить вирус просто нет. Или "своим ходом" с летальностью в 30-40% как это было с испанским гриппом (тогда не было ни вакцин, ни медицины с ИВЛ или кислородом - максимум медсестра могла лоб холодной тряпочкой протереть и за руку подержать, чтоб не так страшно было на тот свет отбывать) или всем поголовно прививаться и носить маски, чтобы вирус не смог передаться другому носителю - именно так избавились от оспы, при чём всем человечеством на всей планете.Если человек сделал первую, то уж и вторую тогда "добъёт", логично?Побочки у вакцины краткосрочные, потому что она сама не является вирусом и лишь стимулирует в организме выработку антител (которые уже с вирусом и борются) и проявляются лишь в иммуной реакции во время выработки антител - своего рода "учебная тревога".А вот какой вред организму (последствия) в долгосрочной перспективе (5-10 и более лет) наносит сам вирус даже в бессимптомной форме, вы в курсе? Нет? Сейчас об этом только гадают учитывая малый "возраст" вируса (и ещё меньший новых его штаммов) - всё "открытия" нас ожидают ещё впереди.Для большинства (не менее 50% вакцинированных) - даже не даст заболеть.А кто заболел - с 99+% вероятностью избежит тяжелой формы и смерти.Если уж на то пошло, то нужно смотреть не на Россию (потому что там вакцина Спутник и штамм вируса Дельта), а "сравнивать сравнимое". И учитывать, чтоНе знаю как сейчас, но летом в Украине свободно можно было привиться как Pfizer так и Moderna (если поискать) - это лучшие и уже массово испытанные на развитых странах вакцины. А теперь перейдём просто к статистике в картинках:Вот Украина (нижний черный график - это график смертности, график больных в тяжелой форме будет схожим):Вот, например, Италия (особенное внимание уделяем черному графику смертности):Вот ещё "прославившаяся" Англия:Какую бы ещё страну с "крупным" населением взять?Ну, пусть будет Канада:Видите как смертность на третьей волне в этих странах на графике отличается от Украины? А почему? Вакцины-то одни и те же. Да, медицина существенно получше, но ответ кроется в другом месте:Чтоб вы понимали, на данный момент Украину по сознательности и умственному развитию населения (взяли планку в требуемых 60%) обошли такие страны как Камбоджа, Уругвай, Бутан, Маврикий, Сан-Марино, Шри-Ланка, Бруней, Эквадор, Фиджи, Марокко, Коста-Рика, Аргентина. Это не учитывая развитых стран где вакцинировано уже под 70-80% и что-то нигде в новостях не орут, что европейцев "под дулами автоматов" принуждают колоться. Самосознательность.И напоследок посмотрите-ка вот это видео от одного из наших, кто в Польше прошёл через тяжелую форму Ковида. Один час времени, но очень подробно описывает что и как с вами может произойти. А теперь учтите, что в Польше были свободные койкоместа, была европейская медицина и сопоставьте увиденное с 1-2 днями температуры после прививки. Отлично отрезвляет даже на всю голову упоротых антипрививочников:Повторюсь ещё раз, ваша ошибка заключается в том, что вы боритесь "типа" с нарушением ваших гражданских прав (это нынче стало популярно в странах СНГ), но(то бишь прививаться).