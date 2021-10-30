Про це пише Obozrevatel.
Дивися повний текст Податківці готують суворі перевірки доходів українців.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 19:40
Податківці готують суворі перевірки доходів українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці готують суворі перевірки доходів українців.
Додано: Чет 04 лис, 2021 19:40
Дождемся конечно сентября 2022 года, но я иллюзий не питаю. Наши чиновники и их многочисленная родня каким то образом как правило выпадают из числа украинцев, как только дело касается нажитого непосильным трудом Но более чем уверен что драть низы будут со всей "пролетарской" ненавистью
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