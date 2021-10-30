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Податківці готують суворі
перевірки доходів українців

Податківці готують суворі перевірки доходів українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:40

Податківці готують суворі перевірки доходів українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Obozrevatel.

Дивися повний текст Податківці готують суворі перевірки доходів українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:40

поэтому убедить налоговиков в том, что деньги копили годами, не удастся.

Дождемся конечно сентября 2022 года, но я иллюзий не питаю. Наши чиновники и их многочисленная родня каким то образом как правило выпадают из числа украинцев, как только дело касается нажитого непосильным трудом :) Но более чем уверен что драть низы будут со всей "пролетарской" ненавистью ;)
Igorten
 
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