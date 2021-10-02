У березні буде проведено індексацію, яка залежить від теперішньої інфляції.
Дивися повний текст У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік – Лазебна.
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:26
У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік –...
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Дивися повний текст У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік – Лазебна.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:54
Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:18
З кожним роком прірва між зарплатами і пенсіями зростає. Зарплати поступово підвищуються. Пенсіонери поступово дохнуть від голоду або від браку ліків, бо ціни ростуть разом із зарплатами.
Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:30
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