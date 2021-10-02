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У нас є цілий план по підвищенню
пенсій на 2022 рік –...

У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:26

У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік –...

Пропонуємо до обговорення:
У березні буде проведено індексацію, яка залежить від теперішньої інфляції.

Дивися повний текст У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік – Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:26

а зарплати білими зробить....ніяк?!
pawlenko10
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:54

  pawlenko10 написав:а зарплати білими зробить....ніяк?!

Так это целиком и полностью на "вас" вообще и на pawlenko10 в частности :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:18

З кожним роком прірва між зарплатами і пенсіями зростає. Зарплати поступово підвищуються. Пенсіонери поступово дохнуть від голоду або від браку ліків, бо ціни ростуть разом із зарплатами.
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:30

  consulaugur написав:З кожним роком прірва між зарплатами і пенсіями зростає. ...

Спасибо, Кэп! -- это одна из причин для перехода к накопительной системе.
_hunter
 
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