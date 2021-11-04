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Який бізнес найчастіше
зловживає спрощеною системою...

Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:51

Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші бізнеси спрощеної системи оподаткування, які занижують доходи для податкової — це підприємці 2-ї групи.

Дивися повний текст Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою оподаткування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:52

Хватит врать!
Вот специально взял чеки:
Чек АТБ=ТОВ "АТБ-Маркет"
Чек Сильпо=ТОВ "Сильпо-Фуд"
Чек Ашан=ТОВ "Ашан Украина Гипермаркет"
Чек KFC=ТОВ ДТС-Харьков"
Чек Посад=ТОВ "Посад Ритейл"
Чек Рост=ТОВ "ДЛК "Пилот"
Чек пивнухи Беерлин=ФОП (так єто и есть малій бизнес, у них одна пивнуха и осталась, вторая закрілась)
Где эти "Крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения"??? Не вижу, вижу пиарастов из центра экономической стратегии вижу воочию.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:05

salvydas Поддерживаю, давно уже не встречал чеков на ФОП у крупных ритейлеров, наверное больше 10 лет. Описанное же в статье явление, когда нарушается нормальное распределение и увеличивается лимит возле определенных границ по оборотам, можно вполне логично обьяснить, например, прекращением деятельности при достижении определенных цифр, поскольку дальнейшая деятельность несет большие проблемы.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:28

Небось Гетьманцев лично писал? Новый Азаров. Перевоплощение.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:29

Це промивають мізки перед введенням РРО для малого бізнесу. А для себе мають офшори та амністію вигадали, щоб хабарі свої мами-тати-тітки-дружини легалізовали . Кінець епохи брехні ...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:56

Re: Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою...

И Пузата хата и Макдональдс на фопах
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 02:33

  Faceless написав:И Пузата хата и Макдональдс на фопах

У Макдональдс все чеки на ПІІ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"
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