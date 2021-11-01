Про це йшлося на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.
Дивися повний текст Мінекономіки готує законопроект про підтримку бізнесу в «червоних» зонах.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 13:00
Мінекономіки готує законопроект про підтримку бізнесу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки готує законопроект про підтримку бізнесу в «червоних» зонах.
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:00
Перш за все - скасуйте грабіжницькі тарифи на опалення та електрику!!! От це і буде РЕАЛЬНА допомога. А не щоб місцева влада писала скрізь брехню про те, що для населення тарифи не піднялися і паралельно "вкручуючи" ціни для малого бізнесу в 4-5 разів вище тарифів для насалення. Мотивують просто - газ подорожчав в 4 рази. Але то фігня, що котельні переважно на твердому паливі ( і це не вугілля)...
Головне відчитатися про готовність до опалювального сезону. Вже дістали ці курви брехливі.
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