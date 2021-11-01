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Мінекономіки готує законопроект
про підтримку бізнесу в...

Мінекономіки готує законопроект про підтримку бізнесу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:00

Мінекономіки готує законопроект про підтримку бізнесу в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йшлося на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Дивися повний текст Мінекономіки готує законопроект про підтримку бізнесу в «червоних» зонах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:00

Перш за все - скасуйте грабіжницькі тарифи на опалення та електрику!!! От це і буде РЕАЛЬНА допомога. А не щоб місцева влада писала скрізь брехню про те, що для населення тарифи не піднялися і паралельно "вкручуючи" ціни для малого бізнесу в 4-5 разів вище тарифів для насалення. Мотивують просто - газ подорожчав в 4 рази. Але то фігня, що котельні переважно на твердому паливі ( і це не вугілля)...
Головне відчитатися про готовність до опалювального сезону. Вже дістали ці курви брехливі.
nikatrunko573
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