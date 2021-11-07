RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Понад 100 тисяч гектарів землі
змінили власників за час...

Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:14

Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час...

Пропонуємо до обговорення:
Після започаткування ринку землі в Україні зареєстровано понад 40 тисяч правочинів.

Дивися повний текст Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час роботи ринку в Україні - Лещенко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96142
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 00:14

скільки людей продали і скільки придбали? от це було б цікаво...ти 10 сімей скуповує Україну чи це дійсно ринок
smromko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.10.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню...
R2 » Вів 09 лис, 2021 12:46
9 446
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 20:56
yama
Мільйони та сотні тисяч: скільки отримують керівники...
R2 » Пон 08 лис, 2021 17:40
2 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 09:20
0mage0
Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались...
R2 » Нед 07 лис, 2021 22:49
2 271
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 11:03
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.