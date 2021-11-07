Після започаткування ринку землі в Україні зареєстровано понад 40 тисяч правочинів.
Дивися повний текст Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час роботи ринку в Україні - Лещенко.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 00:14
Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час...
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Дивися повний текст Понад 100 тисяч гектарів землі змінили власників за час роботи ринку в Україні - Лещенко.
Додано: Сер 10 лис, 2021 00:14
скільки людей продали і скільки придбали? от це було б цікаво...ти 10 сімей скуповує Україну чи це дійсно ринок
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