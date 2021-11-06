|
|
|
Меморандум з МВФ передбачає відмову України від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:29
Цікаво, що про електрику ні слова ж...
* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).
* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...
* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце.
Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Невже її не потягнуть слідом за газом і ЦО кудись до 4₴/кВт*годину...?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:40
Bobua написав:
Тобто -- вже по нинішніх цінах електрика може бути вигіднішою...
Може бути, але не є. Якщо всі "налягатимуть" на нічний тариф і вночі буде споживання як вдень, то такого тарифу не буде. Тож рахуйте по 1.68 грн.
Scotch написав:
Низькі ціни на газ-корупція, а високі немає? Це що за марення взагалі? Саме надвисокі ціни-це і є корупція.
Не високі, а ринкові. А за штучно низькі ціни доплачують з бюджету, тобто з грошей платників податків. Ви платите не тільки за своє опалення, а й за опалення того, хто має будинок в 10 разів більший і споживає в 10 разів більше газу за низькою ціною це раз. Ну і два, власне, корупція: Нафтогаз продає газ ТКЕ нібито для населення, вони завищують споживання, а залишок газу продають вже за ринковою ціною.
livs375 написав:
А скільки на вашу людину в нашій країні зможе платити орієнтовно 10.000грн на місяць за одне опалення? На сьогодні це і є ринкова ціна на газ,
А скільки людей може їздити на новому мерседесі? Опалення це розкіш. А якщо зробити тепломодернізацію будинку та мереж можливо 10000 грн/місяць перетворяться на 5000? І так, за тепломодернізацію теж треба буде заплатити. Нічого безкоштовного не буває.
livs375 написав:
посадити 90% домогосподарств на субсидії так у бюджеті просто немає таких грошей
Я не прихильник субсидій, але насправді є. Якщо в бюджеті є гроші на покриття різниці між ринковою ціною та встановленою низькою ціною газу, то ця різниця і буде максимальною сумою, на яку збільшаться субсидії. То ж, в принципі, можна залишити все майже як є, просто змінити механізм фінансування з компенсації низької ціни на роздачу субсидій. А можна стимулювати до ощадливості та тепломодернізації.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2585
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:49
0mage0 написав:
Не високі, а ринкові.
У нас немає ринку та немає ринкових цін, як і немає обґрунтування таких цін.
0mage0 написав:
Опалення це розкіш.
Якщо це розкіш, то від неї потрібно мати реальну можливість відмовитись, а не заганяти людей у кабалу, забрав цю можливість.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лис, 2021 07:29
Прораб написав: 0mage0 написав:
Не високі, а ринкові.
У нас немає ринку та немає ринкових цін, як і немає обґрунтування таких цін.
Для промислових споживачів є. Має бути для всіх. Ви можете не помічати як мільярди з бюджету йдуть на закупку газу, але це відбувається. І платять за це платники податків, тобто населення. І купується газ не за низькою ціною, а за ринковою.
Прораб написав: 0mage0 написав:
Опалення це розкіш.
Якщо це розкіш, то від неї потрібно мати реальну можливість відмовитись, а не заганяти людей у кабалу, забрав цю можливість.
Згоден.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2585
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лис, 2021 08:48
0mage0 написав: livs375 написав:
МВФ далекий від українських реалій.
Схоже, МВФ
ближчий до українських реалій, ніж більшість населення і знає, що низька ціна на газ=корупція
та оплата бідними за газ для багатих (через податки).
Такие байки проканывали лет 8 назад. Когда еще было остаточное доверие прикорытным ребятам и обещания этих ребят нарастить собственную газодобычу. тарифы были тогда подняты именно под этими лозунгами, Укргаздобыча могла бы и инвестиции под это дело привлечь при желании (а не просто тупая "допомога від МВФ", непонятно куда девающаяся в итоге). Никто этому не мешал, времени было много.
Но цирк продолжается... Доигрались теперь, что рыночные цены при отсутствии рынка теперь делают всех.
У корыта сплошные профессиональные диверсанты, которые работают на кого угодно, но только не в интересах государства Украины, и этот тенденции конца не видно
п.с. мвф похоже сам и соучастник этой самой коррупции
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3229
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 лис, 2021 08:52
Alex2007 написав:
У корита суцільні професійні диверсанти
У корита ті, кого обрав "мудрий український нарід" (С).
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2585
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:04
0mage0
> Може бути, але не є. Якщо всі "налягатимуть" на нічний тариф і вночі буде споживання як вдень, то такого тарифу не буде. Тож рахуйте по 1.68 грн
Нічний тариф має сенс, мабуть, лише для опалення.
Але, водночас, вночі те опалення якось не дуже то й треба... У горах добре спалось навіть при морозі -- щоправда дихав всередину спальника. Але й у місті так зможу.
І якщо не буде нічного тарифу -- то увімкну ІЧ обігрівачі десь так якраз на початку піку (коеф. 1.5 для тризонності).
Якщо буде -- він навпаки працюватиме лише вночі...
Отже, якщо у влади є бажання легше й дешевше балансувати енергосистему -- вночі таки має бути дешевше.
Втім, таки цікаво, як далеко має зайти ціна, аби люди перестали опалювати зайву площу, і почали тепло вдягатись.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|