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Мирослав Євсєєнко: від 0,001%
і до 266 190%. Про реальні...

Мирослав Євсєєнко: від 0,001% і до 266 190%. Про реальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:42

Мирослав Євсєєнко: від 0,001% і до 266 190%. Про реальні...

Пропонуємо до обговорення:
Мікрокредитування – це не українське ноу-хау та має попит у всьому світі.

Дивися повний текст Мирослав Євсєєнко: від 0,001% і до 266 190%. Про реальні відсотки у вітчизняному мікрокредитуванні.
R2
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