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Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:16
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зміниться механізм формування заробітних плат державних службовців.
Дивися повний текст Зарплата держслужбовців в Україні кардинально зміниться: на чиновників чекає реформа
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R2
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Додано: Сер 10 лис, 2021 16:17
Они и так получают сотни тысяч.
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uvarov_colia67
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