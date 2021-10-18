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У «Нафтогазі» спростували
інформацію про домовленості з...

У «Нафтогазі» спростували інформацію про домовленості з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:24

У «Нафтогазі» спростували інформацію про домовленості з...

Пропонуємо до обговорення:
У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що останніми днями активно поширюється дезінформація навколо судової справи "Укрнафта" проти "Нафтогазу". У компанії спростували чутки про якийсь зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і домовленості з ним.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» спростували інформацію про домовленості з Коломойським.
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