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У «Нафтогазі» спростували інформацію про домовленості з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:24
Пропонуємо до обговорення:
У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що останніми днями активно поширюється дезінформація навколо судової справи "Укрнафта" проти "Нафтогазу". У компанії спростували чутки про якийсь зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і домовленості з ним.
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