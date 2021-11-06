RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Португалії ухвалили закон,
який забороняє керівництву...

У Португалії ухвалили закон, який забороняє керівництву...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:08

У Португалії ухвалили закон, який забороняє керівництву...

Пропонуємо до обговорення:
У Португалії ухвалили закон, який забороняє роботодавцю дзвонити чи надсилати повідомлення у неробочий час.

Дивися повний текст У Португалії ухвалили закон, який забороняє керівництву турбувати співробітників у неробочий час.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96163
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:08

Давно пора это сделать по всей планете. Культура моб. общения у большинства руководителей (решал телефонных) отсутствует наглухо.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який бізнес найчастіше зловживає спрощеною системою...
R2 » Пон 08 лис, 2021 15:51
6 466
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 02:33
alter
Понад 40 країн, серед який Україна, зобов’язались...
R2 » Нед 07 лис, 2021 22:49
2 276
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 11:03
anton_gms
Зеленський підписав закон про 800 мільйонів лікарням на...
R2 » Суб 06 лис, 2021 14:09
1 214
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 12:29
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.