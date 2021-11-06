У Португалії ухвалили закон, який забороняє роботодавцю дзвонити чи надсилати повідомлення у неробочий час.
Дивися повний текст У Португалії ухвалили закон, який забороняє керівництву турбувати співробітників у неробочий час.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 10:08
У Португалії ухвалили закон, який забороняє керівництву...
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Дивися повний текст У Португалії ухвалили закон, який забороняє керівництву турбувати співробітників у неробочий час.
Додано: Чет 11 лис, 2021 10:08
Давно пора это сделать по всей планете. Культура моб. общения у большинства руководителей (решал телефонных) отсутствует наглухо.
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