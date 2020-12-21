Патрульні поліцейські контролюватимуть технічний стан...

Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:06

deneg net



Такое впечатление, что большинство нытиков или еще не заработали себе на машину или последний раз владели ей еще при совке.

Я вообще не помню за последние лет 10-15, чтобы меня безосновательно останавливали, а тем более вымогали взятку. При Кучме, наверное, в последний раз. Скорее наоборот, видишь неадекватов за рулем и жалеешь, что у нас еще слишком мало "полицейского государства".

Да, вся "полицейская" Европа так живет, прикиньте. Ездят на исправных автомобилях, с пристегнутыми ремнями, на зеленый свет, да еще и не трындят за рулем по мобилке. Я во Франкфурте проехал 5 минут на заднем сидении с непристегнутым ремнем, после чего машину остановила полиция и водитель получил штраф.

Тут правильно выше написали: не нравится - "в Гондурас".