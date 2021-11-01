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В Україні збільшать розмір
субсидій на обігрів житла,...

В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:58

В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла,...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачам, які мешкають у кількох прифронтових населених пунктах, збільшать розмір субсидії.

Дивися повний текст В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:03

https://www.dialog.ua/ukraine/239912_1636612231
"Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать, ибо, кроме вашего "искусственного дефицита", вполне реален наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период", – сказал Зеленский.

1. Фактически это первое публичное Заявление, что в зоне АТО отсутствует по определению заявленная "субсидия для нуждающихся".
Инициированная в Киеве.(а не местными органами самоуправления)

2."Довідка Finance.ua:"
Существует Ухвала суда поддержанная кассационный инстанцией, что выжившим и проживающим в этих Н/П "от винта".(Дэ факто - сегрегация, они не имеют Прав граждан Украины), в частности на субсидию.

3. По сути это всё шлёпанье губами, а реальный счёт выставленный в ноябре за электроэнергию ровно в 3 раза больше, чем за прошлый отопительный сезон(в апреле)

4.............................................................
Kudrjavuy
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