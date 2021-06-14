Кнопка “Не подобається” залишиться, але статистику негативних реакцій зможуть побачити лише автори відео.
Дивися повний текст YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для користувачів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:18
YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для користувачів.
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:28
Шкода, бо співвідношення лайків та дизлайків досить інформативне
У звичайного відео воно рідко менше за 20:1. Але якщо зустрічаєш відео, де таке співвідношення 3:1 або й менше - це виявляється або невідповідність заголовку, або відверта реклама, чи подача теми з точки зору теорії змови та ін. маячня
Думаю, скоро повернуть цей лічильник назад
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:48
summacut
Быстро распознавать гавно станет сложнее
👍👏👏👏
Порівняти своє враження з враженням більшості глядачів стане просто неможливо. Зникає стимул давати будь-яку оцінку. Звідки в ютюбівців такий страх критики?
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