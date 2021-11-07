Державна "Укрпошта" зацікавилася купівлею Альпарі Банку.
Дивися повний текст ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:21
ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта.
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:22
Укр почта пусть купит себе немного мозгов. Вчера под почтой простоял 40 минут. За это время обслуживали 2-х посетителей. На каждого по 20 минут. Это писец какой то. Теперь все клиенты через укр почту идут у меня на Астру.
Все те умники, которые будут тыкать приложением, тоже на Астру.
Додано: Чет 11 лис, 2021 14:47
Руководитель укрпочты явно занимает не своё место.На почте бардак,людям зарплату в отличие от себя любимого платят маленькую,помещения не ремонтируются обшарпанные и грязные,а руководитель с зарплатой миллион гривен то газом хочет торговать то банки покупает.
|