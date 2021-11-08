ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта

Додано: Чет 11 лис, 2021 19:32

Пускай откупит Почтово-Пенсионный банк. Там такой же совок, как и на укрпочте.

Но, есть лучик света в этой совковой тьме.

С укрпочтой меня связывает только одно - это посылки за бугор. Как ни крути, но посылки созданные в приложухе идут за бугор по самой низкой цене в Украине. И идут довольно быстро, на удивление. У меня магазин, я торгую по всему миру товаром украинских производителей. Мы посылки не отправляли разве что только в Антарктиду. Бабушки на отделении уже знают моих девочек ,поэтому обслуживают быстро. Но, если посылку не создать в приложухе, и если её пойдёт отправлять кто-то другой, то это будут вырванные годы.